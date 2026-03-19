Spits breekt kuitbeen bij spijkerharde tackle, justitie eist taakstraf

Een spijkerharde overtreding kan een speler van voetbalclub FC Engelen twee jaar na dato wel eens een flinke taakstraf opleveren. Speler Tolga Ö. (21) uit Den Bosch zette een tackle in maar raakte niet de bal, maar de tegenstander. Gevolg: een nare kuitbeenbreuk, afgescheurde enkelbanden en dus een lang revalidatietraject. De officier van justitie eiste voor deze onbesuisde actie 140 uur taakstraf.

Het was op die 18e februari 2024 een zondagmiddag, zoals je die overal in Nederland ziet: het eerste team van Cluzona (Club Zonder Naam) uit Wouw speelde thuis tegen FC Engelen uit Den Bosch. Cluzona streed voor het kampioenschap in de tweede klasse en FC Engelen stond stijf laatste. En dat was ook duidelijk te zien aan de stand, want het was al 6-0.

Met ambulance naar ziekenhuis

De spits van Cluzona had net daarvoor nog gescoord toen hij de bal ontfutselde van Tolga Ö. en met de bal richting het doel van FC Engelen rende. Ö. rende achter spits Martin Kuijer (nu 27) aan en zette een sliding in. Hij raakte niet de bal, maar het been van de spits net boven de enkel. Ö kreeg rood en Martin Kuijer ging met de ambulance naar het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd.

En daarom zaten beide spelers deze donderdag in een bomvolle rechtszaal in Breda. Ö. was heel schuldbewust en had het niet zo bedoeld. Hij wilde de bal terug, maar was gewoon te laat met zijn sliding, erkende hij. De spits van Cluzona was heel emotioneel en is nog steeds niet hersteld van de breuk en de afgescheurde enkelbanden.

'Ik wilde de bal terugveroveren'

Belangrijkste vraag in deze zaak is natuurlijk of Ö. dit met opzet heeft gedaan. Volgens de speler zelf wilde hij de bal gewoon terugveroveren en was hij niet gefrustreerd omdat hij eigenlijk vond dat hij een vrije trap had moeten krijgen voor het duel met de spits.

Maar vele getuigen, de trainer en de scheidsrechter zien het allemaal toch heel anders. De scheidsrechter gaf rood voor een ‘overtreding met buitensporige inzet’. Zijn eigen trainer liet de voetbalbond KNVB weten dat Ö. gefrustreerd was over het balverlies en vervolgens op zoek ging naar een overtreding. Volgens de trainer van FC Engelen was de overtreding van zijn eigen rechtsbuiten ’woest en roekeloos’.