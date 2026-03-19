Vrouw komt om het leven bij botsing tegen twee bomen in Elsendorp
Vandaag om 10:57 • Aangepast vandaag om 11:57
Een bestuurder van een auto is donderdagmorgen om het leven gekomen bij een botsing op de Zeelandsedijk (N277) bij Elsendorp. De vrouw botste eerste tegen een boom en kwam daarna tegen een tweede boom tot stilstand.
Er landde een traumahelikopter in de buurt van het ongeval, maar hulpverlening mocht niet meer baten.
Door de klap is het motorblok uit de auto geslingerd. De weg is in beide richtingen dicht voor verkeer. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.
