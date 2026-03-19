Navigatie overslaan

Container vol met puin valt in de sloot op industrieterrein Ekkersrijt

Vandaag om 11:15 • Aangepast vandaag om 12:34
Foto: Persbureau Heitink.
Een container die puin vervoerde is donderdagochtend van een vrachtwagen gevallen op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Veel puin is in een sloot naast de weg beland. De container viel van een aanhanger die achter de vrachtauto was geplaatst.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtauto maakte een bocht, waarna de aanhanger kantelde. De container heeft ook een verkeerslicht vernield dat nu plat op de grond ligt. De aanhanger ligt op zijn kant achter de vrachtwagen. 

De weg is volledig afgesloten. Er vielen geen gewonden.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
