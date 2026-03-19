Container vol met puin valt in de sloot op industrieterrein Ekkersrijt
Vandaag om 11:15 • Aangepast vandaag om 12:34
Een container die puin vervoerde is donderdagochtend van een vrachtwagen gevallen op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Veel puin is in een sloot naast de weg beland. De container viel van een aanhanger die achter de vrachtauto was geplaatst.
De vrachtauto maakte een bocht, waarna de aanhanger kantelde. De container heeft ook een verkeerslicht vernield dat nu plat op de grond ligt. De aanhanger ligt op zijn kant achter de vrachtwagen.
De weg is volledig afgesloten. Er vielen geen gewonden.
