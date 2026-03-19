Bernie ruilt baan bij NAVO in Amerika in voor gemeenteraad Breda

Bernie van den Berg (59) uit Bavel woont al jaren in Texas, maar begint binnenkort aan een nieuw hoofdstuk in Breda als raadslid voor Breda Beslist. "Over een paar maanden woon ik hier weer permanent en kan ik fulltime aan de slag voor Breda," zegt hij.

Tegelijkertijd bouwde hij een loopbaan van 40 jaar op bij Defensie, waar hij vooral als vlieger werkte met middelzware transportvliegtuigen voor het vervoeren van militair personeel, materieel en humanitaire hulp.

Van Bavel naar de Verenigde Staten De politiek is geen onbekend terrein voor Van den Berg. Zo was hij in 2014 en 2015 al wethouder in Breda. "Voor mijn vertrek woonde ik in Bavel, waar ik samen met mijn gezin nog steeds een huis heb," vertelt hij.

Woensdagavond vonden de gemeenteraadsverkiezingen in Breda plaats, en Breda Beslist maakte een flinke sprong van 2 naar 5 zetels. Van den Berg staat op plek vijf van de lijst en kreeg te horen dat hij zijn zetel mag innemen. Hij vloog op tijd terug naar Nederland zodat hij de uitslag live kon volgen. "Dat kon ik gelukkig zo plannen", zegt hij lachend.

In 2017 vertrok hij naar Texas vanwege een internationaal uitwisselingsprogramma van Defensie binnen de NAVO. Die periode loopt nu ten einde. "Dan zit mijn loopbaan bij de luchtmacht van meer dan 40 jaar erop en kan ik me volledig richten op Breda."

Verkiesbaar terwijl je in Texas woont

Hoewel Van den Berg de afgelopen jaren in Texas woonde, stelde hij zich toch verkiesbaar in Breda. Om zijn plek te kunnen innemen, tekende hij vooraf een verklaring waarin hij beloofde terug te keren naar Nederland.

"Als je tijdelijk in het buitenland woont en verkiesbaar bent, geef je met zo’n verklaring aan dat je de intentie hebt terug te komen zodra je gekozen wordt", legt hij uit. Voor de installatie eind maart moet hij officieel ingeschreven zijn in Breda. Daarna volgt nog één keer een reis naar de VS om zijn laatste spullen op te halen.

De Verenigde Staten is democratischer dan Nederland

Van den Berg ziet duidelijke verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse democratie. "In Amerika hebben mensen veel directere invloed op lokale beslissingen. Van schooldirecteuren tot brandweercommandanten: iedereen kan stemmen bij lokale verkiezingen. Hier werkt de raad veel meer via commissies.' Of Nederland dezelfde richting als de Verenigde Staten op moet, vindt hij lastig te zeggen. 'Maar ik zou het niet verkeerd vinden als burgers bij meer functies direct konden meebeslissen."

Op afstand betrokken bij Breda

Dat hij jaren geleden uit de Bredase politiek vertrok en nu terugkeert, kan bij sommige kiezers vragen oproepen. Dat begrijpt hij volledig. "Maar ik ben daar niet uniek in. Er staan veel kandidaten op de lijsten die momenteel niet in Nederland wonen."

Vanuit Amerika volgde Van den Berg de politiek in Breda op afstand. "Ik ben al langer betrokken bij de lokale politiek. Vroeger was ik wethouder en fractievoorzitter, dus ik weet goed wat er speelt in de stad", vertelt hij. Van den Berg kijkt ontspannen vooruit en kan niet wachten om aan de slag te gaan. "Ik heb er zin in."