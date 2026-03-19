In vier jaar tijd van beginner naar grootste: het geheim van VOTE

VOTE is in Valkenswaard de grootste partij geworden met zeven zetels. Vier jaar geleden deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde als nieuwkomer meteen vier zetels. De afgelopen periode zat VOTE in de coalitie, wat de kiezers goed beviel. Lijsttrekker en wethouder Rens Pijnenburg (26): "Het is een fantastische uitslag natuurlijk."

Ondanks drie uur slaap is hij alweer flink aan de slag. "Ik heb betere ochtenden gehad, maar ik stond wel op met een fantastisch gevoel. We hebben zestien stembureaus in Valkenswaard. Op één na hebben we overal gewonnen. Bij de meeste staken we er met kop en schouders bovenuit." Vooral in Borkel en Schaft was de steun groot. Rens is daar geboren en getogen en was voor zijn wethouderschap zeer actief in het verenigingsleven. Vorige keer was daar al een piek in het aantal stemmen te zien. "Die piek is groter geworden." Het leven van Rens zag er vier jaar geleden nog heel anders uit. Hij was student en volgde in Eindhoven de opleiding facilitair leidinggevende. Door het succes van VOTE werd hij op zijn tweeëntwintigste wethouder.

Lijsttrekker van VOTE Rens Pijnenburg (foto: Roel van Moorsel Fotografie).

Rens heeft wel een verklaring voor het succes van zijn partij. "Men was toe aan een andere manier van samenwerken en een andere manier van inwoners betrekken. Blijkbaar is dat goed bevallen."

Vier jaar geleden waren het 2.200 stemmen, nu ongeveer 4.000. "Dus bijna een verdubbeling van mensen die ook geloven in dat nieuwe geluid en in die andere manier van samenwerken." De partij kreeg al gauw het label van jongerenpartij. "Dat zijn we nooit geweest. We zijn een partij met veel jonge mensen, maar we willen ook zeker onze oudere doelgroep niet vergeten." Het nieuwe geluid van de partij bestaat vooral uit veel samenwerken: Rens wil dat zoveel mogelijk partijen zich aansluiten bij de plannen in een zogenoemd 'raadsprogramma'. "Wat wij proberen is om zoveel mogelijk recht te doen aan de gehele verkiezingsuitslag. In een raadsprogramma spreek je zo breed mogelijk af, het liefst met alle 23 zetels, wat we de komende vier jaar gaan doen. Drie Brabantse gemeenten werken zo. Nu blijken dat ook nog drie gemeenten te zijn die tegen elkaar aan liggen: Waalre, Heeze-Leende en Valkenswaard."

Rens Pijnenburg was nog maar 22 toen hij wethouder in Valkenswaard werd (foto: Rogier van Son).