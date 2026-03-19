Man sust ruzie en krijgt fles tegen hoofd gegooid, dader te zien op beelden

Een man die op Stratumseind in Eindhoven een ruzie wilde sussen, is zwaar mishandeld. Dat gebeurde al in de nacht van 14 op 15 januari, de politie deelt nu beelden van de dader. Het slachtoffer werd hard geraakt door een glazen fles die tegen zijn oor werd gegooid.

De politie meldt dat het volgens artsen maar een millimeter scheelde of het slachtoffer het mogelijk niet had overleefd. "Het glas van de fles veroorzaakte flinke wonden en een slagader werd op een haar na geraakt", laat de politie weten.

De man probeerde een ruzie te sussen tussen twee voor hem onbekende mannen. Twee mannen werden aangevallen door een andere man. "Hij haalde de vechtersbazen samen met een andere omstander uit elkaar. Maar toen dat was gelukt, pakte die ene man een flesje die hij met grote kracht naar het groepje met het slachtoffer gooide", legt de politie uit.

De man viel door die actie op de grond. Niet lang daarna werd hij in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er al snel vandoor. Op camerabeelden is zijn gezicht niet heel goed te zien, maar de politie hoopt dat mensen hem toch herkennen. "Let op zijn kleding, zijn postuur en zijn manier van bewegen. Als je hem kent, zou je er zeker op aan kunnen slaan."

Gehoorschade

De man hield niet alleen ernstige verwondingen over aan de mishandeling met de fles, hij liep ook gehoorschade op. "Het is maar de vraag of dat helemaal gaat genezen. We moeten deze dader daarom zeker vinden. Hij mag hier niet mee wegkomen", laat de politie weten.

