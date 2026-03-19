Navigatie overslaan

NAC moet op zoek naar nieuwe aanvoerder: Boy Kemper vertrekt

Vandaag om 17:01 • Aangepast vandaag om 17:59
Boy Kemper (foto: Orange Pictures).
Boy Kemper neemt aan het einde van het seizoen afscheid van NAC Breda. De aanvoerder wil zijn aflopende contract niet verlengen en staat open voor een buitenlands avontuur.

Profielfoto van Freek van der Venne
Geschreven door
Freek van der Venne

"NAC heeft mij veel gegeven", vertelt Kemper op de website van zijn club. "Het afgelopen jaar heeft de club met meerdere aanbiedingen haar uiterste best gedaan om mij te verleiden tot een langer verblijf. Ik heb mijn zinnen echter gezet op een nieuw avontuur. Dat neemt niet weg dat ik een missie heb om samen met dit team tot de laatste dag te blijven strijden voor handhaving in de Eredivisie."

De 26-jarige Kemper verliet ADO Den Haag twee jaar geleden voor NAC, de huidige nummer 17 van de Eredivisie. "In deze fase van zijn voetballoopbaan kunnen wij begrijpen dat hij een buitenlands avontuur wil aangaan", reageert technisch directeur Peter Maas. "Tegelijkertijd zijn wij er vol van overtuigd dat Boy tot de laatste dag voor NAC blijft strijden."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
