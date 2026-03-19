'ASML-coalitie' verstevigt en VVD wint in Breda: dit mag je niet missen

Verkiezingsuitslagen Brabant: 'ASML-coalitie' in Eindhoven verstevigt, Forum verovert daar vier zetels en in Breda wint de VVD: deze verhalen moet je donderdag gelezen hebben.

Hart voor Veldhoven blijft met 9 zetels de grootste partij in de gemeente en behaalde 5518 stemmen. Gemeente Belangen Veldhoven verliest een zetel en komt uit op 5 zetels, terwijl de VVD ook een zetel inlevert en op 4 zetels eindigt. De opkomst steeg licht naar 51,6 procent, wat neerkomt op 19312 uitgebrachte stemmen. Check het hier.

In Breda wint de VVD met 21procent van de stemmen en komt uit op 9 zetels, één minder dan bij de vorige verkiezingen. GroenLinks/PvdA eindigt als tweede met 8 zetels (verlies van 1 zetel), gevolgd door D66 met 6 zetels (ook een daling van 1 zetel). De opkomst steeg naar 50,5 procent, een toename vergeleken met de 47,5 procent vier jaar geleden. Check hier het hele verhaal.

Dan naar Gilze en Rijen. Kern '75 wint daar met 8 zetels, een winst van 1 zetel ten opzichte van de vorige verkiezingen. Groen Gilze en Rijen verliest 2 zetels en komt uit op 4 zetels, terwijl GroenLinks/PvdA stabiel blijft met 2 zetels. De opkomst steeg licht naar 52,0 procent met 11.324 uitgebrachte stemmen. Hier lees je het verhaal.

In Den Bosch wint D66 met 17,9 procent van de stemmen en behaalt 8 zetels, één meer dan bij de vorige verkiezingen. GL-PvdA volgt op de voet met eveneens 8 zetels, een winst van twee zetels. De VVD eindigt als derde met 4 zetels, een verlies van 1 zetel. De opkomst steeg flink naar 51,8 procent, wat betekent dat 67.542 van de 130.435 kiesgerechtigden hun stem uitbrachten. Lees het verhaal hier.