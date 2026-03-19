Auto en motorrijder botsen in Beek en Donk, traumahelikopter opgeroepen

Vandaag om 20:29 • Aangepast vandaag om 21:03
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Een automobilist en motorrijder zijn donderdagavond tegen elkaar gebotst op de Beekseweg in Beek en Donk. Een traumahelikopter en twee ambulances zijn ter plaatse. De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Dat wordt nog onderzocht door de forensische opsporing. De weg is helemaal afgesloten.

