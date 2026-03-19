Motorrijder raakt gewond bij botsing met auto in Beek en Donk

Een automobilist en motorrijder zijn donderdagavond tegen elkaar gebotst op de Bosscheweg in Beek en Donk. De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumahelikopter en twee ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de forensische opsporing.