Man wordt met behulp van een politiehond aangehouden in het bos in Waalre

Een man is donderdagavond met behulp van een politiehond aangehouden voor mishandeling in Waalre. Hij is met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten helpen aan zijn verwondingen van de wond.

De hond wist de man te pakken in de bossen rond de Oude Spoorbaan, zo'n 100 meter van brasserie 't Stationskoffiehuis. In eerste instantie werd er een zogeheten Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig.

Wel werd een grote politiemacht ingezet om de man te vinden en aan te houden. Van wat voor soort mishandeling de man precies verdacht wordt, is niet bekend.