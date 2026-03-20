Michael van Gerwen laat wereldkampioen zweten, maar mist drie matchdarts

Michael van Gerwen legde wereldkampioen Luke Littler donderdagavond het vuur aan de schenen tijdens de zevende avond van de Premier League darts. De Vlijmenaar kwam in de halve finale tegen de Engelsman op voorsprong, maar wist het duel niet af te maken.

Michael van Gerwen was in de eerste ronde van de zevende speelavond van de Premier League vrijgeloot. Hij had het daarin eigenlijk moeten opnemen tegen Gian van Veen uit Andel, maar die zegde af vanwege nierstenen.

Daarop mocht 'MVG' instromen in de halve finale tegen Littler, die in de openingsronde had afgerekend met zijn landgenoot Stephen Bunting (6-3), en dat werd een heuse thriller.

Van Gerwen snoepte de derde leg, die de Engelsman was begonnen, met het uitgooien van dubbel twintig van hem af en ook de daaropvolgende leg ging naar de Vlijmenaar. De leg daarna was een waar spektakel. Beide darters kwamen uit op een 170-finish. Littler mocht als eerste aanleggen, maar miste de bullseye voor de hoogste finish. Daarna gooide Van Gerwen wel uit en kwam hij op een 4-1 voorsprong.