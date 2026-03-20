Auto crasht en slaat om in Den Bosch, bestuurder bedreigt agenten

Vandaag om 05:49
Archieffoto: Karin Kamp
Een auto is donderdagnacht gecrasht in Den Bosch en ondersteboven terechtgekomen. De bestuurder was volgens de politie onder invloed van drank en waarschijnlijk ook verdovende middelen.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Voordat de auto crashte, had de bestuurder met de auto meerdere andere voertuigen geraakt. Toen de agenten aankwamen op de plaats van het ongeluk, vond de automobilist het nodig hen uit te schelden en te bedreigen. Daarop werd hij aangehouden.  

Bij de crash is niemand gewond geraakt. De agenten noemen dit wonderbaarlijk. Bij de crash was geen ander verkeer betrokken. 

Foto: Instagram politie Den Bosch.
