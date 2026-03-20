Busje met honderden kilo's cocaïne leidt politie naar loods in Klundert

Vandaag om 06:32
Archieffoto: Karin Kamp

De vondst van een busje met honderden kilo’s cocaïne in het Zuid-Hollandse Papendrecht leidde de zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant donderdagnacht naar een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert. Daar is nu veel politie aanwezig voor onderzoek en beveiliging. 

Tot nu toe zijn acht verdachten aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. De cocaïne is inmiddels vernietigd.

In het busje waarin de coke werd gevonden, werd ook een vuurwapen ontdekt. 

