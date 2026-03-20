Navigatie overslaan

Honderden kilo's cocaïne gevonden in busje, acht aanhoudingen

Vandaag om 06:32 • Aangepast vandaag om 09:54
Foto: Papendrecht.net.

De vondst van een busje met honderden kilo’s cocaïne in het Zuid-Hollandse Papendrecht leidde de zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant donderdagnacht naar een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert. Daar was veel politie aanwezig voor onderzoek en beveiliging. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Tot nu toe zijn acht verdachten aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. De cocaïne is inmiddels vernietigd.

In het busje waarin de coke werd gevonden, werd ook een vuurwapen ontdekt. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.