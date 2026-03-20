Langstzittend raadslid van Nederland gaat door: 'Nog altijd verrast'

"Dit voelt geweldig, wat een mooie waardering", zegt Bertus Kemmeren vrijdagochtend aan de telefoon. Het langstzittend raadslid van Nederland zit al 52 jaar in de gemeenteraad van Loon op Zand en was dit keer lijstduwer. Zoals hij stiekem een beetje had verwacht en vooral gehoopt, kreeg hij volgens de voorlopige telling genoeg voorkeursstemmen en gaat hij gewoon weer de gemeenteraad in.

Bertus maakte het allemaal al mee, maar toch blijft gekozen worden iedere keer weer bijzonder. "Ik had het een klein beetje verwacht, maar ben nog altijd verrast", vertelt hij op z’n kenmerkende, vrolijke toon. "Vooral als je dan op nummer vier staat. Dat voelt heel speciaal."

"Ik heb nog volop energie."

Hoewel hij in de jaren '70 begon, is zijn passie voor het vak er niet minder op geworden. : "Ik heb nog volop energie", vertelt hij. "Ik ga me hard maken voor de inwoners van Loon op Zand." Hij wil zich dan vooral richten op de veiligheid van straten en stoepen in de gemeente. Hoewel Bertus graag door wil, houdt hij daarbij wel een kleine slag om de arm. "Ik heb altijd gezegd dat mijn lichaam het toe moet laten. Als je een oldtimer hebt, kan die ook ooit een keer uitvallen."

"Hij gaat van plek vijftig naar vier en dat is echt bijzonder."