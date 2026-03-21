Het leven van Tess de Vocht draait om padel: 'Absoluut geen vakantie'

Het leven van Tess de Vocht (22) ziet er heel anders uit dan van veel van haar oud-klasgenoten. Na het afronden van haar hbo-studie Technische Bedrijfskunde koos de Vlijmense er namelijk voor om fulltime met padel aan de slag te gaan. Een sport die ze pas een jaar of zes doet, maar waar ze de lat heel hoog legt. “Er zijn meer voorbeelden waarbij het is gelukt, waarom bij mij niet dan?”

Als we kijken naar de wereldranglijst bij de vrouwen, dan zien we in de top regelmatig een Italiaanse of Argentijnse, maar voornamelijk Spanjaarden. In dat land groeien veel kinderen op met een padelracket in de hand. Tess de Vocht kreeg ook op jonge leeftijd een racket, maar dan om te tennissen. Pas in 2019 maakte ze kennis met padel toen er banen werden aangelegd in haar woonplaats Vlijmen.

“Ik leerde padel vrij snel vanwege mijn basis in het tennis. De sport is wel super anders. Bij tennis stond ik bekend als een hardhitter en sloeg ik van hoek naar hoek. Bij padel heeft dat geen zin, want de ballen blijven terugkomen door het glas. Soms is een zachte bal effectiever dan hard. Het was flink wennen”, zegt De Vocht die dit weekend samen met Puck Bernard in Eindhoven strijdt om de Nederlandse titel.

In 2024 koos ze er na het afronden van haar studie Technische Bedrijfskunde voor om fulltime met padel verder te gaan. “Mijn idee was eerst een tussenjaar, maar dat zijn er inmiddels ruim twee. De studie heb ik achter de hand, maar ik wil het maximale uit mijn sport halen.” De laatste jaren zette ze enorme stappen op de wereldranglijst. Ze staat momenteel 168ste. “Ik hoop richting top 75 te gaan. Er zijn meer voorbeelden van speelsters in de top die op latere leeftijd van tennis naar padel overstapten. Ik geloof daarin.” Haar andere droom is de Olympische Spelen van 2032 in Australië. “Het is nog niet zeker dat padel olympisch gaat worden, maar ze zijn ermee bezig."

Haar leven bestaat uit trainen, lesgeven en vaak in het weekend naar wedstrijden in binnen- of buitenland. “Laatst vroeg iemand aan me hoe het op vakantie was, die zien me dan met een koffer lopen. Het is absoluut geen vakantie hoor, al geniet ik er volop van. Bij buitenlandse trips zie ik weinig van een land, vaak zijn het alleen padelbanen.”

Een vetpot is het niet, maar de Vlijmense leeft het leven wat ze graag wil. “Ik heb goede sponsoren en hoop dat er meer mensen me willen ondersteunen richting Olympische Spelen. Het is vrij prijzig en ik moet alles zelf betalen.” Als De Vocht zelf geen racket vast heeft, dan is de kans groot dat ze kijkt naar padel. “Bijna iedereen die ik ken, speelt padel. In ons gezin tennisten we vroeger, maar ze zijn allemaal geswitcht, al speelt mijn moeder ook nog tennis. Of ik achteraf niet liever eerder wilde padellen? Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar ik geloof dat alsnog mijn dromen uit gaan komen.”