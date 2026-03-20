‘Stronttorentje’ moet behouden blijven: ‘Je ruikt de geschiedenis nog’

Stront aan de knikker in Made. Het iconische ‘stronttorentje’ dreigt gesloopt te worden. Raadslid Ricus Tiekstra van Groen Drimmelen (VP/D66) wil daar een stokje voor steken. “Dit is hét herkenningspunt van Made.”

Stront uit de wc-potten Jarenlang deed het ‘stronttorentje’ dienst als rioolgemaal. Binnenin het gebouwtje zaten pompen, die het afvalwater onder grote druk door een buis naar een rioolzuiveringsinstallatie verplaatsten.

“Het is geen architectonisch wonder”, lacht Tiekstra, als hij het over het ‘stronttorentje’ aan de Koekoekweg in Made heeft. Dat is al jaren buiten gebruik. Vanwege renovatiewerkzaamheden in de omgeving, wil waterschap Brabantse Delta het gebouwtje slopen. Tiekstra hoopt dat het behouden kan blijven, omdat hij merkt dat veel oudere inwoners er emotionele waarde aan hechten. “Het is zonde als het verdwijnt.”

Herkenningspunt

Van veraf was het ‘stronttorentje’ al te zien én te ruiken. “Vanuit de polder is dit hét herkenningspunt van Made, zoals de koelcentrale dat is voor Geertruidenberg”, zegt Tiekstra.

Maar dat herkenningspunt dreigt te verdwijnen. “Jammer, want in Made zijn al de nodige iconische werken verdwenen.” Zo moest de voormalige Meer Uitgebreid Lager Onderwijs-school (MULO) aan de Marktstraat wijken voor moderne nieuwbouw. Een kloostercomplex werd begin jaren negentig gesloopt, om er een sociaal-cultureel centrum van te maken.

Tiekstra hoopt dat het ‘stronttorentje’ dat bespaard blijft. In Hoeven ging een soortgelijke toren vorig jaar namelijk nog tegen de vlakte. Sommige inwoners van Made willen dat hun ‘stronttorentje’ op de gemeentelijke monumentenlijst komt. ‘Een prachtige toren, waar je de geschiedenis nog ruikt’, schrijft een van hen in een online recensie. Weer een ander noemt het ‘een waar kunstwerk met authentieke elementen’.

‘Gehecht aan dit symbool’

“Er is zeker vanuit de volksmond sprake van een begrip over het torentje aan de Koekoekweg”, zegt de gemeente Drimmelen, die het nooit een monumentale status heeft gegeven. Een sloopmelding vanuit het waterschap is overigens nog niet bij hen binnengekomen.

Of het ‘stronttorentje’ behouden blijft of gesloopt gaat worden, is ook nog niet besloten. Dat laat een woordvoerder van waterschap Brabantse Delta weten aan Omroep Brabant. Zij zitten nog in een oriënterende fase.

De toekomst van het ‘stronttorentje’ zal niet in een poep en een scheet beslist worden, verzekert de woordvoerder. “Er wordt serieus gekeken naar de wens van de inwoners. Als er zo gehecht wordt aan dit symbool, kunnen we behoud overwegen.”