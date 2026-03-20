Bosz bevestigt vertrek Ricardo Pepi: 'Zo vroeg is ook nieuw voor mij'

Het hing al even in de lucht: Ricardo Pepi maakt definitief de overstap naar Fulham. Dat bevestigt Peter Bosz vrijdag op de persconferentie. De Amerikaanse spits maakt het seizoen bij PSV af, waarna hij naar Engeland zal vertrekken. Bosz ziet daarna graag een vervanger komen.

Afgelopen winter stond Pepi al op het punt naar Londen te vertrekken, maar toen ketste de transfer op het laatste moment af. Nu is de deal alsnog rond. "Hij is er woensdagmiddag naartoe gevlogen en is donderdag de hele dag bezig geweest met de keuring", vertelt Bosz. Vrijdag trainde hij weer mee bij PSV.

De spits maakte dit seizoen tien goals in de Eredivisie en was langere tijd afwezig door blessureleed. Toch is dat voor Fulham reden genoeg om de spits nu al vast te leggen voor komend seizoen. "Zo vroeg al, dat is voor mij ook nieuw. Het is ook kijken hoe Pepi daarmee omgaat", zegt de 62-jarige coach.

Volgens het Eindhovens Dagblad levert de transfer PSV 36 miljoen euro plus mogelijke extra's, waardoor het totaalbedrag kan oplopen naar 40 miljoen euro, plus een toekomstig doorverkooppercentage.

Bosz baalt wel van het vertrek van de 23-jarige spits. "Ik werk graag met hem. Ik had het wel willen zien als hij een heel jaar fit was geweest. Het is jammer, maar dit is Nederland, dit is wie wij zijn: spelers opleiden en voor een prachtig bedrag verkopen."

Vervanger

Aan een vervanger hoeft PSV nu nog niet te denken, aangezien het seizoen pas midden mei afloopt en de transfermarkt pas op 16 juni opent. Toch blikt Bosz vast vooruit. "Ik ga ervan uit dat daar een vervanger wordt gehaald. En niet een gelijkwaardige, maar een betere."