Gemeente Tilburg heeft weer een starterslening: 'Heel onverstandig'

Vandaag om 09:00 • Aangepast vandaag om 09:39
De Tilburgse wethouder Yusuf Çelik is positief over de starterslening.
De Tilburgse wethouder Yusuf Çelik is positief over de starterslening.

De gemeente Tilburg heeft sinds deze maand weer een starterslening. Dit jaar ligt er in totaal bijna 13 miljoen euro klaar voor starters die extra geld kunnen gebruiken bij het kopen van een woning. Ze kunnen rekenen op maximaal 35.000 euro. "Alle kleine beetjes helpen", vindt de Tilburgse wethouder Wonen Yusuf Çelik. Toch is het volgens economen een slecht idee.

Manon Snoeren

Tilburg is niet de enige gemeente met een starterslening. De bedragen in onze provincie liggen tussen de 30.000 euro (Breda) en 71.000 euro (Oisterwijk). Hypotheekadviseur Richard van der Meijden ziet dat het een populaire troef is om de kansen op een huis te vergroten: "Wij merken dat kopers wachten tot het moment dat het bij een gemeente beschikbaar komt." Ook makelaar Erik van Poppel is enthousiast: "Een woning wordt toch wel verkocht. Dit zorgt ervoor dat je mee kunt concurreren."

Maar laat dat nou net zijn waar economen van huiveren: meer geld in de woningmarkt betekent hogere prijzen, zien zij. "Heel onverstandig. Het is net een wapenwedloop", vindt Florian Sniekers, econoom aan de Tilburg University. "Als je iedereen een extra lening geeft, bied je allemaal extra om dezelfde woningen. Hier zijn starters niet bij gebaat."

Meer weten? Bekijk dan de nieuwe aflevering van HOE..? over startersleningen bij gemeenten.

Lees ook

