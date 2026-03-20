Flinke puzzel voor PSV in aanloop naar mogelijke kampioenswedstrijd

PSV kent een hoop twijfelgevallen in aanloop naar de wedstrijd tegen Telstar. Voor Joey Veerman, Mauro Júnior, Nick Olij, Paul Wanner en Noah Fernandez is het onzeker of zij zondag van de partij zullen zijn. Guus Til lijkt wel weer terug te keren in de wedstrijdselectie.

Juichen voor Ajax Hij zal dan ook juichen voor de Amsterdammers. "Wij kijken wat het beste resultaat is voor ons om kampioen te worden en het beste resultaat is dat Ajax wint." De Klassieker start zondag om half drie, waardoor PSV bij de start van de wedstrijd in Velsen-Zuid al weet of het kampioen kan worden. "Al zou ik het niet willen weten, dan nog zal iedereen het vertellen", lacht Bosz.

Mocht Feyenoord zondag verliezen van Ajax en PSV winnen in Velzen-Zuid, dan is het kampioenschap een feit. De huldiging zal echter pas tweede paasdag zijn dan, maar dat maakt Peter Bosz niks uit. "Het liefste zo snel mogelijk kampioen, dan blijf ik toch een sportman."

De opstelling zondag wordt nog wel een grote puzzel voor Peter Bosz, laat hij weten op de persconferentie. "Een aantal jongens hebben vandaag helemaal niet getraind, waarvan ik hoop dat ze morgen nog wel trainen. Een paar jongens hebben vandaag een deel van de training gedaan."

Het gaat om Joey Veerman, Mauro Júnior, Nick Olij, Paul Wanner en Noah Fernandez. Zij zijn allen twijfelgevallen voor de wedstrijd van zondag. "Guus Til heeft heel de week meegetraind. Ik heb er goede hoop op dat hij erbij kan zijn", zegt Bosz. Van Sergiño Dest, Alassane Pléa en Ruben van Bommel weten we zeker dat ze afwezig zijn tegen Telstar.

Stadionplannen

Ook Peter Bosz heeft de plannen gezien voor de uitbreiding van het Philips Stadion gezien. "Prachtig. Erg mooi. Je probeert een voorstelling te maken hoe dat zal zijn."

Is hij tegen de tijd dat dit realiteit kan worden nog coach van de Eindhovenaren? "Dan is mijn contract afgelopen, dus dan zal ik hier meer zijn. Ik kijk er wel naar uit om een kijkje te nemen dan, maar dat kan ook op een andere manier geregeld worden."