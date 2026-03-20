A58 richting Eindhoven hele weekend dicht door werkzaamheden

De A58 richting Eindhoven is dit weekend dicht tussen knooppunt de Baars bij Tilburg en knooppunt Batadorp bij Eindhoven. Rijkswaterstaat voert vier weekenden in de maanden maart, april en mei werkzaamheden uit aan de snelweg.

vrijdag 20 maart 21.00 tot maandag 23 maart 5.00 uur

vrijdag 27 maart 21.00 tot maandag 30 maart 5.00 uur

vrijdag 24 april 21.00 tot maandag 27 april 5.00 uur

vrijdag 8 mei 21.00 tot maandag 11 mei 5.00 uur

Tijdens het eerste en het tweede weekend is de A58 dicht tussen Tilburg (De Baars) en Eindhoven (Batadorp) in de richting van Eindhoven. Tijdens het derde en het vierde weekend is de A58 dicht tussen knooppunt Tilburg (De Baars) en afrit Best in de richting van Eindhoven.

Omleidingsroute

Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A65 en A2. Neem bij knooppunt De Baars de A65 richting ’s-Hertogenbosch. Ga bij knooppunt Vught verder op de A2 richting Eindhoven.

Tijdens de werkzaamheden voert Rijkswaterstaat regulier onderhoud uit aan de weg. Het gaat onder meer om nieuw asfalt, werk aan voegovergangen en aan de geleiderail.