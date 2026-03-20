Drugsvondst en wereldsterren naar Philips Stadion? Dit mag je niet missen

Auto crasht in Den Bosch, honderden kilo's cocaïne gevonden en kunnen wereldsterren straks optreden in het verbouwde Philips Stadion? Deze vijf verhalen moet je vrijdag gelezen hebben.

Michael van Gerwen zorgde donderdagavond voor een thriller in de Premier League darts tegen wereldkampioen Luke Littler. De Vlijmenaar kwam op een 4-1 voorsprong en had drie matchdarts, maar wist het duel niet af te maken. Littler knokte terug, gooide een spectaculaire 170-finish en won de beslissende leg na een misser van Van Gerwen op 104. In de finale won Littler vervolgens ook van Gerwyn Price, na een 5-0 achterstand. Van Gerwen bezet nu de vijfde plaats in het algemeen klassement. Lees hier het volledige verhaal.

Kunnen wereldsterren als Taylor Swift en Harry Styles straks optreden in het Philips Stadion? Er zijn plannen voor een extra ring waardoor het stadion mogelijk 60.000 bezoekers kwijt kan. Expert Justin van de Pas denkt dat Eindhoven dit met goede planning aankan, maar livemuziekexpert Martijn Mulder is sceptischer. Volgens hem kiezen topartiesten vaak voor steden met een wereldwijd imago zoals Amsterdam, tenzij de logistiek en techniek in Eindhoven aanzienlijk beter zijn. Wel ziet Mulder kansen voor iets minder bekende artiesten, zoals hoofdacts die op Pinkpop kunnen staan. Check het verhaal hier.

Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven organiseert zondag een kerkdienst, wat vragen oproept over het werkelijke doel van de organisatie. Het centrum ontvangt subsidie van de gemeente, maar organiseerde de dienst samen met Worship Collective Eindhoven, dat als doel heeft het christelijk geloof te verspreiden. Tot voor kort viel Pitstop onder Youth for Christ, dat in cursussen uitlegt hoe je jongeren het beste kunt bekeren. Hoogleraar pedagogiek Geertjan Overbeek noemt dit een 'zorgelijke ontwikkeling'. Lees het verhaal hier.

Een auto crashte donderdagnacht in Den Bosch en kwam ondersteboven terecht. De bestuurder had voor het ongeluk andere voertuigen geraakt en was volgens de politie onder invloed van alcohol en waarschijnlijk verdovende middelen. Toen agenten arriveerden, schold en bedreigde hij hen, waarna hij werd aangehouden. Bij de crash raakte wonderbaarlijk genoeg niemand gewond. Hier lees je het hele verhaal.

