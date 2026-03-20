Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op A50 bij Eindhoven

Een motorrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Eindhoven. Hij is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeluk werd er een traumahelikopter opgeroepen, die in de berm naast de snelweg landde. Eén rijstrook was lange tijd dicht.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De politie vraagt getuigen zich te melden.