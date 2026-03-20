Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op A50, een rijstrook dicht

Een motorrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Eindhoven. Hij is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeluk werd er een traumahelikopter opgeroepen, die in de berm naast de snelweg landde. Eén rijstrook is dicht.

De politie doet onderzoek op de plek van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. De verwachting is dat de weg om elf uur weer helemaal open gaat.