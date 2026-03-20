Grootste en duurste ASML-machine ooit gaat naar België

De grootste en duurste machine die ASML ooit heeft gemaakt, staat later dit jaar in het laboratorium van het Belgische onderzoeksinstituut imec. Tientallen vrachtwagens zullen de komende tijd af en aan van Veldhoven naar Leuven rijden om onderdelen te leveren.

Imec is de eerste Europese klant van ASML die dit type chipmachine koopt, schrijft de NOS. Het apparaat kost een paar honderd miljoen euro, maar het Veldhovense bedrijf wil niet zeggen hoeveel de Belgen ervoor hebben betaald. Twee jaar geleden zei het bedrijf dat een exemplaar tussen de 350 en 400 miljoen kost. Met het apparaat kunnen chipmakers op enorm kleine schaal schakelaartjes op hun computerchips aanbrengen. Met deze machine kan dat op het niveau van 8 nanometer. Ter vergelijking: een mensenhaar is ongeveer 100.000 nanometer dik. Miljarden schakelaartjes

"We hebben het over honderden miljarden schakelaartjes op één chip", zegt imec-voorzitter Luc Van den hove. "Dat is een extreem moeilijke techniek. We moeten die schakelaars daarvoor kleiner en kleiner maken. Het voordeel is dat ze daardoor minder energie verbruiken."