Automobilist rijdt 64 km per uur te hard in Eindhoven en is rijbewijs kwijt

Een automobilist heeft donderdagavond op het Flight Forum in Eindhoven zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij reed 64 kilometer per uur te hard. Drie andere bestuurders kregen een boete.

De Koninklijke Marechaussee voerde een snelheidscontrole uit op het Flight Forum. De bestuurder van wie het rijbewijs werd afgepakt, reed 114 kilometer per uur op een weg waar de maximale snelheid 50 kilometer per uur is.

Drie andere bestuurders reden tussen de 90 en 100 kilometer per uur. In Nederland wordt het rijbewijs afgepakt als je 50 kilometer per uur of meer te hard hebt gereden. Daardoor mochten zij hun rijbewijs houden en kregen ze alleen een boete.

De marechaussee schrijft op Instagram dat er in de omgeving van het Flight Forum regelmatig veel te hard gereden wordt, vaak door straatracers. Daarom wordt er vaker gecontroleerd door de marechaussee en politie.