Automobilist zwaargewond bij crash Roosendaal, weg bezaaid met brokstukken

Vandaag om 05:36 • Aangepast vandaag om 05:48
Van de auto bleef na de crash in Roosendaal weinig over (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Een automobilist raakte vrijdagnacht zwaargewond bij een crash met zijn auto op de  Bergsebaan in Roosendaal. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli, naar de stad. 

Redactie

Het ging mis nadat de man met zijn auto een boom naast de weg raakte. Die brak door de klap doormidden. De auto raakte zwaar beschadigd en eindigde in een weiland. De weg en het weiland waren bezaaid met brokstukken.

De accu van de auto vatte na de crash vlam en is door de brandweer geblust. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht

de weg was na de crash in Roosendaal bezaaid met brokstukken (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Het ging mis nadat de man met zijn auto een boom naast de Bergsebaan in Roosendaal raakte (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
