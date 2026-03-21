Advertentie
Dode gevonden in kanaal bij Son, politie sluit weg af en stopt scheepvaart
Vandaag om 10:05 • Aangepast vandaag om 12:59
In het water naast de Kanaaldijk Noord in Son is zaterdagochtend het lichaam van een man uit de gemeente Son en Breugel gevonden. Uit onderzoek is komen vast te staan dat het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de politie zaterdagmiddag.
Het lichaam werd rond negen uur 's ochtends ontdekt door een fietser. Die belde 112. De Kanaaldijk Noord werd daarop afgesloten tussen de grote ophaalbrug in het dorp en de A50. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd.
Advertentie
Advertentie