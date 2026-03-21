Dode man gevonden in kanaal bij Son, geen misdrijf volgens politie
Vandaag om 10:05 • Aangepast vandaag om 13:00
In het water naast de Kanaaldijk Noord in Son is zaterdagochtend het lichaam van een man uit de gemeente Son en Breugel gevonden. Uit onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de politie zaterdagmiddag.
Het lichaam werd rond negen uur 's ochtends ontdekt door een fietser. Die belde 112. De Kanaaldijk Noord werd daarop afgesloten tussen de grote ophaalbrug in het dorp en de A50. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd.
