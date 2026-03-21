Lichaam gevonden in water in Son, scheepvaartverkeer ligt stil

Vandaag om 10:05 • Aangepast vandaag om 10:45
Het lichaam in het water in Son werd rond negen uur zaterdagochtend ontdekt door een fietser (foto: Persbureau Heitink).
In het water naast de Kanaaldijk Noord in Son is zaterdagochtend een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek.

Het lichaam werd rond negen uur 's ochtends ontdekt door een fietser. Die belde 112. De Kanaaldijk Noord is afgesloten tussen de grote ophaalbrug in het dorp en de A50. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd.  

Forensisch onderzoekers proberen de identiteit van de dode te achterhalen en hoe deze in het water kon belanden.

Na de vondst van het lichaam in het water in Son werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Persbureau Heitink).
Vanwege de vondst van de dode in Son is het scheepvaartverkeer stilgelegd (foto: Persbureau Heitink).
Wat de dode in Son precies is overkomen, wordt onderzocht (foto: Persbureau Heitink).
