Lichaam gevonden in water in Son, scheepvaartverkeer ligt stil

In het water naast de Kanaaldijk Noord in Son is zaterdagochtend een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek.

Het lichaam werd rond negen uur 's ochtends ontdekt door een fietser. Die belde 112. De Kanaaldijk Noord is afgesloten tussen de grote ophaalbrug in het dorp en de A50. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd.

Forensisch onderzoekers proberen de identiteit van de dode te achterhalen en hoe deze in het water kon belanden.