Brand in appartement in Eindhoven, bewoner was in slaap gevallen

In een appartement aan de Aalsterweg in Eindhoven woedde zaterdagochtend brand. Mensen in de buurt roken ineens een hevige brandlucht en zagen vervolgens rook uit een openstaand raam van een appartement boven een fietsenwinkel komen.

Toen de brandweer het huis binnenging, zagen ze daar een man. Hij was in slaap gevallen, mogelijk met een sigaret in zijn handen. De man werd door de brandweer naar buiten gebracht en opgevangen. De man is nagekeken maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Vanwege de brand werd de Aalsterweg tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen de Stratumsedijk en de Boutenslaan. Ook de busbaan was enige tijd dicht.