Nominatie voor Sarah Janneh: 'Nieuwe theaterliedschrijvers scoren hoog'

Vandaag om 12:20 • Aangepast vandaag om 12:33
Sarah Janneh (foto: ANP 2026/Jeroen Jumelet).
Sarah Janneh uit Oisterwijk maakt dit jaar kans op de Annie M.G. Schmidtprijs. Dat is de prijs voor het beste theaterlied van het voorgaande jaar. De nominaties werden zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. 

Peter de Bekker

Janneh is genomineerd met het lied 'De dag dat ik gevonden word'. Andere kanshebbers zijn Kiki Schippers met het nummer Navalny, Ayoub Kharkhach (Handen van goud), Sabrina NaberMacnack (Ik heb mijn moeder gevraagd hoe het voor haar is), REINDIER (Nooit meer slapen) en Elfie Tromp en Jan Groenteman (Snackbar). 

"De nieuwe generatie theaterliedschrijvers scoort hoog", stelt de jury onder aanvoering van voorzitter Jurrian van Dongen. De winnaar wordt 19 april bekendgemaakt en krijgt naast een bronzen borstbeeld een bedrag van 3500 euro.

