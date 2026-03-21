Sarah Janneh genomineerd voor Annie M.G. Schmidtprijs: 'Dit is absurd!'

Sarah Janneh uit Oisterwijk maakt dit jaar kans op de Annie M.G. Schmidtprijs. Dat is de prijs voor het beste theaterlied van het voorgaande jaar. De nominaties werden zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Janneh is genomineerd met het lied 'De dag dat ik gevonden word'. Op sociale media noemt de zangeres en actrice uit Oisterwijk de nominatie 'absurd'. Ze maakte het nummer samen met Simme Wouters en producer Jan van Eerd. "Ik vroeg Simme een tekst te schrijven over mijn grootste angst: alleen sterven. Maar ik vroeg hem ook er een liefdeslied van te maken. En toen werd De dag geboren met taal zoals alleen Simme dat kan. Dat we zijn genomineerd voor deze megaprijs is een heel dikke kers op de taart!"

Andere kanshebbers op de Annie M.G. Schmidtprijs zijn Kiki Schippers met het nummer Navalny, Ayoub Kharkhach (Handen van goud), Sabrina NaberMacnack (Ik heb mijn moeder gevraagd hoe het voor haar is), REINDIER (Nooit meer slapen) en Elfie Tromp en Jan Groenteman (Snackbar).

"De nieuwe generatie theaterliedschrijvers scoort hoog", stelt de jury onder aanvoering van voorzitter Jurrian van Dongen. De winnaar wordt 19 april bekendgemaakt en krijgt naast een bronzen borstbeeld een bedrag van 3500 euro.