Gedetailleerde versie van Eindhoven duikt op in Microsoft Flight Simulator
Eindhoven heeft een prominente rol gekregen in de nieuwste update van Microsoft Flight Simulator. Met de lancering van 'City Update 14' is de stad, samen met diverse andere locaties in Nederland en België zoals Amsterdam en Rotterdam, volledig in 3D gereconstrueerd op basis van hoogwaardige fotogrammetrie-data. Dit levert een scherpe weergave van Eindhoven op waar je in de game digitaal overheen kan vliegen.
Waar voorheen gebruik werd gemaakt van generieke algoritmen voor de opbouw van steden, is Eindhoven nu met uiterste precisie nagemaakt. In de nieuwe simulatie zijn diverse beeldbepalende objecten in Eindhoven tot in detail uitgewerkt.
Volgens Microsoft zelf benadrukt het hiermee de unieke stedenbouwkundige identiteit van Eindhoven. Onder de belangrijkste virtuele reconstructies vallen het Philips Stadion, het Evoluon en het Van Abbemuseum.