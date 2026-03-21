Rook komt plotseling uit antieke Porsche, trekt veel bekijks in Oisterwijk

Een Porsche oldtimer uit 1961 is zaterdagmiddag in brand gevlogen aan De Lind in Oisterwijk. De bestuurder had de oldtimer net uit de garage gehaald om een ritje te maken, maar dat liep anders dan hij had verwacht.

Toen de man zijn auto had geparkeerd, zag hij zwarte rook onder de kap vandaan komen. Omstanders kwamen meteen in actie en zorgden voor een brandblusser en een emmer met water. Omdat de volle benzinetank onder de kap zit, durfde de man deze niet te openen.

Agenten besloten uit voorzorg een van volle terrassen en een winkel te ontruimen. De brandweer kon het brandje gelukkig snel blussen. Wel zorgde de inzet van de hulpdiensten voor veel bekijks in het centrum van Oisterwijk.

Schade beperkt

De schade aan de Porsche is beperkt gebleven. De brand is vermoedelijk ontstaan bij kortsluiting in de bekabeling van de accu. De eigenaar van de Porsche is blij dat het zo afgelopen is.