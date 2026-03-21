Mensen beboet die politielint bij afzetting spoorovergang Geldrop negeerden

Mensen hebben zaterdagmiddag een politielint genegeerd bij een afzetting van een spoorovergang in Geldrop. Meerdere mensen zijn daarom beboet. Op die plek was net daarvoor een dodelijk treinongeluk gebeurd.

Het dodelijke ongeluk gebeurde bij een spoorovergang aan de Emopad in Geldrop. Een drukke overgang met een doorgaande fietsverbinding naast het spoor.

Niet betreden

Vanwege onderzoek en het afhandelen van het ongeluk was de overgang, het fietspad en een naastliggende straat met linten afgezet. Toch negeerden verschillende mensen de afzetting en gingen onder de 'niet betreden'-linten door. "Deze hangt er niet voor niets, daarom is er hard opgetreden en zijn meerdere mensen verbaliseerd", schrijft de politie hierover op sociale media.

Vanwege de aanrijding op het spoor reden tot 15:30 uur geen treinen tussen Eindhoven en Weert. De sprinter van NS was leeg op het moment van de aanrijding, de trein werd verplaatst richting Eindhoven.