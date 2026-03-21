Mathieu van der Poel achtste in Milaan-Sanremo: 'Teleurgesteld'

Mathieu van der Poel is 'teleurgesteld' over zijn achtste plaats bij wielermonument Milaan-Sanremo. De Brabander moest op zo'n acht kilometer lossen op de Poggio bij Tadej Pogacar en Thomas Pidcock. Wereldkampioen Pogacar won de eindsprint met een half wiel verschil.

De Nederlander leek zonder al te veel schade verder te kunnen. “Ik viel een beetje ongelukkig. Ik heb mijn hand bezeerd, maar het lijkt mee te vallen.”

Van der Poel kwam eerder in de wedstrijd ten val, nadat Pogacar onderuitging op weg naar de Cipressa. "Ik probeer eromheen te rijden, krijg nog iets van Trek mijn kant op en toen kon ik er niet omheen", vertelt hij tegen de NOS. Met Trek bedoelt hij een renner van de ploeg Lidl-Trek.

De Nederlander leek ogenschijnlijk zonder al te veel schade verder te kunnen. Hij wist zich na de valpartij knap terug te knokken in de voorste groep. Isaac Del Toro hielp zijn ploeggenoot Pogacar terugkomen in de voorste groep.

'Voelde me niet super'

Op de Cipressa moest Van der Poel al diep gaan. “De Cipressa ben ik op mijn eigen tempo opgeschoven en toen kwam Tadej ook voorbij. Ik zat mee toen ik mee moest zijn, maar ik voelde me niet super. Ik zei in de radio: 'ik kan mijn stuur niet goed meer vasthouden'. Ik heb het geprobeerd, maar op het einde moest ik eraf."

De renner van Alpecin-Deceuninck won het Italiaanse monument nog in 2023 en 2025, maar deed dit jaar niet mee in de finale. Voor Pogacar betekende de zege zijn eerste overwinning in Milaan-Sanremo.

Huub Artz (Wintelre) en Danny van Poppel (Moergestel) finishten in de achterhoede.