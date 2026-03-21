Navigatie overslaan

Flatbewoners in Heesch slaan alarm om stank, vloercoating blijkt oorzaak

Vandaag om 18:09 • Aangepast vandaag om 18:19
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Bewoners van een flat aan de Biezenloop in Heesch hebben zaterdagmiddag de brandweer gebeld, omdat er in een deel van de flat een stinkende lucht hing. Een bedrijf bedrijf had daar net een nieuwe vloercoating aangebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De stinkende geur kwam vrij bij het uitharden van de coating.

Een speciaal getrainde brandweervrouw voor gevaarlijke stoffen verrichtte metingen, maar zag geen gevaar. Bewoners werd geadviseerd om de deur open te laten staan of de stank tijdelijk te accepteren.

De brandweer is uiteindelijk ongeveer een uur bezig geweest met deze melding.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
