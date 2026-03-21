Rob Kemps de nieuwe Jumbo-Rob en vogelgriep is terug: dit gebeurde vandaag

Rob Kemps gaat op zoek naar zijn rol als Jumbo-Rob, maar heeft voorganger Frank Lammers nog niet gesproken en de vogelgriep slaat weer toe. Dit zijn de verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

PSV kan dit weekend al kampioen worden, maar dan moet er wel wat gebeuren. De Eindhovenaren verloren thuis van NEC, waardoor de eerste kans op de titel werd gemist. Nu is er een nieuwe mogelijkheid: als Feyenoord zaterdag verliest van Ajax en PSV wint van Telstar, dan is de schaal binnen. Lukt het dit weekend niet, dan heeft PSV nog zeven wedstrijden om de competitie te beslissen. Bij een titel op 22 maart of 4 april vindt de huldiging plaats op tweede paasdag. Lees hier het volledige speelschema:

Rob Kemps heeft zijn voorganger Frank Lammers nog niet gesproken over zijn nieuwe rol als reclame-uithangbord van Jumbo. De Snollebollekes-zanger zegt in De Telegraaf veel respect te hebben voor wat Lammers voor de Veghelese supermarktketen heeft betekend. Kemps wil niet dezelfde aanpak hanteren als zijn voorganger, maar zoekt uit wie 'Jumbo-Rob' wordt. Over zijn salaris, dat volgens geruchten oploopt tot een half miljoen euro per jaar, houdt hij zijn lippen stijf op elkaar.

Tussen oude kassen en grote schuren vol bijzondere auto's ontstond begin jaren zeventig het Autotron in Rosmalen. Het begon als de persoonlijke droom van autoliefhebber Max Lips, die een museum wilde voor zijn verzameling van 150 auto's. Zoon Dirk Lips nam het bedrijf later over en maakte er een attractiepark van, met evenementen zoals het jaarlijkse tennistoernooi Libma Open. Opmerkelijk genoeg had Dirk zelf eigenlijk meer met dieren dan met auto's. Lees hier hun verhaal:

Oud-premier Dries van Agt heeft drie jaar voor zijn dood bij koning Willem-Alexander aangedrongen op excuses aan Molukkers in Nederland. De in Geldrop geboren politicus stuurde de koning een brief waarin hij vroeg zich als staatshoofd te verontschuldigen voor de behandeling van Molukkers door de Nederlandse regering. Van Agt was minister van Justitie tijdens de gewelddadige acties van Molukse jongeren eind jaren zeventig, waaronder de treinkaping bij De Punt in 1977. Hier lees je het hele verhaal:

