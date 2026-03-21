Miljoenentransfer Pepi gaat toch niet door: 'Liggen te ver uit elkaar'

Er lag al een akkoord over een miljoenentransfer, maar Ricardo Pepi vertrekt toch niet van PSV naar Fulham. Dat melden verschillende media. "Uiteindelijk is er geen overeenstemming gekomen over het moment dat de verantwoordelijkheid over de speler zou worden overgedragen", zegt technisch directeur Earnest Stewart tegen onder andere ESPN.

Er was ruis op de lijn gekomen toen duidelijk werd dat Fulham van de transfer af wilde zien als Pepi dit seizoen nog geblesseerd zou raken. PSV zag dat niet zitten en wilde na het tekenen van een contract de verantwoordelijkheid bij Fulham leggen.

"Die verantwoordelijkheid over de speler is een heel belangrijk detail geweest wat altijd gespeeld heeft. En waarin we wel iets dichter tot elkaar zijn gekomen, maar uiteindelijk bleven we te ver uit elkaar liggen", zegt Stewart. "Het is vooral voor Ricardo een vervelende situatie. Wij zijn natuurlijk wel blij dat wij een goede spits behouden."

Rancune

De Amerikaanse spits was eerder deze week in Londen voor de medische keuring, maar is alweer terug in Eindhoven. Stewart verwacht niet dat het mislopen van een transfer van invloed gaat zijn op de prestaties van Pepi bij PSV. "Peter Bosz moet dit met hem overleggen, maar zoals ik Ricardo ken gaat dit geen invloed hebben. Hij heeft geen rancune richting PSV."

ESPN meldt dat een transfer naar Fulham nog niet helemaal van de baan is. Er zou ook nog niet zijn gesproken met eventuele vervangers.