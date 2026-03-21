Navigatie overslaan

Motorrijder door rood en 100 km/u te hard in Oirschot: rijbewijs kwijt

Vandaag om 20:44 • Aangepast vandaag om 21:26
Een motorrijder heeft zich zaterdag flink misdragen in Oirschot. De bestuurder reed door rood bij de kruising vlak bij de kazerne en haalde daar een andere auto in. Daarna scheurde hij met 180 kilometer per uur over de Eindhovensedijk, waar 80 de maximale toegestane snelheid is. De marechaussee heeft het rijbewijs direct ingenomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Ook is er een proces-verbaal opgemaakt voor het negeren van het rode verkeerslicht en moet de motorrijder een cursus volgen bij het CBR.

"Wij treden streng op tegen dit soort gevaarlijk gedrag", schrijft de marechaussee op sociale media. "Verkeersregels zijn er niet voor niets, houd je eraan en zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen."

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
