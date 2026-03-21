Motorrijder door rood en 100 km/u te hard in Oirschot: rijbewijs kwijt

Een motorrijder heeft zich zaterdag flink misdragen in Oirschot. De bestuurder reed door rood bij de kruising vlak bij de kazerne en haalde daar een andere auto in. Daarna scheurde hij met 180 kilometer per uur over de Eindhovensedijk, waar 80 de maximale toegestane snelheid is. De marechaussee heeft het rijbewijs direct ingenomen.

Ook is er een proces-verbaal opgemaakt voor het negeren van het rode verkeerslicht en moet de motorrijder een cursus volgen bij het CBR.

"Wij treden streng op tegen dit soort gevaarlijk gedrag", schrijft de marechaussee op sociale media. "Verkeersregels zijn er niet voor niets, houd je eraan en zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen."