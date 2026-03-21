Aalsterweg in Eindhoven opnieuw dicht vanwege brand

Vandaag om 22:08 • Aangepast vandaag om 22:18
De Aalsterweg in Eindhoven is zaterdag opnieuw dicht gegaan. In de ochtend werd de weg afgesloten voor een brand in een appartement, in de avond stond een schoorsteen in brand en moest de weg weer dicht in twee richtingen.

De schoorsteenbrand was ongeveer een kilometer verderop dan de brand in het appartement van de ochtend. De brand was net buiten de ring.

De brandweer kon het vuur snel blussen. De weg moest voor een hoogwerker opnieuw dicht. Dat zorgde voor een drukke busbaan.

