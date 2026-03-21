Schoorsteenbrand bij huis in Eindhoven

Bij een huis aan de Aalsterweg in Eindhoven heeft zaterdagavond een schoorsteenbrand gewoed. De brandweer kon het vuur snel blussen.

Onder meer een hoogwerker werd ingezet om de brand te blussen. Daarvoor werd de weg afgesloten. Ook de busbaan in de straat werd afgesloten.

Zaterdagochtend was er in dezelfde straat, ongeveer een kilometer verderop, ook al een brand. Toen woedde de brand in een appartement, net buiten de ring van Eindhoven. Ook voor deze brand werd de weg afgesloten.