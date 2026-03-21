Politie grijpt in bij massale vechtpartij op feest in Eindhoven

De politie heeft zaterdagavond ingegrepen bij een massale vechtpartij op een feest in zalencentrum Imperium in Eindhoven. Tientallen mensen zouden betrokken zijn geweest.

Veel agenten werden naar het zalencentrum aan de Herentalsweg gestuurd. Ook de Koninklijke Marechaussee (KMAR) werd opgeroepen. Zij dreven de groepen uit elkaar, waarna de rust terugkeerde.

Het zou gaan om een Koerdisch feest, dat vroegtijdig beëindigd werd. Bezoekers werden gevraagd naar huis te gaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn of er dat er mensen zijn aangehouden. Het is ook niet bekend waar de ruzie over ging.

21 maart is voor Koerden het nieuwjaarsfeest Newroz. Dit lentefeest staat symbool voor een nieuw begin en wordt vaak gevierd met traditionele kleding, dans, muziek en het ontsteken van grote vuren.