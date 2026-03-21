NAC verliest bij PEC Zwolle en zakt verder weg in degradatiestrijd

De degradatiezorgen van NAC Breda zijn zaterdag verder toegenomen na een 2-1 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle. De ploeg van trainer Carl Hoefkens herstelde zich na rust enigszins van een zwakke eerste helft, maar het was niet genoeg om de punten mee naar Breda te nemen.

NAC blijft door de nederlaag steken op de zeventiende plaats met 23 punten uit 28 wedstrijden. Nummer zestien Telstar heeft een punt meer en komt zondag nog in actie. PEC Zwolle deed juist goede zaken in de strijd tegen degradatie en staat nu op 33 punten.

Slechte eerste helft

PEC Zwolle kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Thijs Oosting, die vrij kon inkoppen na een voorzet van Odysseus Velanas. Twee minuten later was het opnieuw raak: oud-NAC-speler Velanas profiteerde van een rommelige situatie na een vrije trap en maakte de 2-0.

NAC had in die fase weinig in te brengen en leed veel balverlies, terwijl kansen schaars waren.

Aansluitingstreffer komt te laat

Na rust liet NAC een beter gezicht zien. De ploeg werd gevaarlijker en kreeg via Amine Salama en Clint Leemans kansen. Uiteindelijk was het Mohamed Nassoh die de aansluitingstreffer maakte: 2-1.

In de slotfase drong NAC nog aan en werd het spannend, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.