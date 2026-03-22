Navigatie overslaan

Automobilist zwaargewond bij botsing Vinkel, bewoner haalt hem uit auto

Vandaag om 05:29 • Aangepast vandaag om 05:47
De auto raakte bij de botsing aan de Koksteeg in Vinkel zwaar beschadigd (foto: Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Een automobilist is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing aan de Koksteeg in Vinkel. De man botste daar rond kwart voor twaalf met zijn auto op een boom naast de weg. 

Redactie
Geschreven door
Redactie

Een buurtbewoner die net buiten was, zag de auto met hoge snelheid vanuit de Zoggelsestraat komen en zag het vervolgens mis gaan. Hij twijfelde geen moment, haalde de bestuurder uit de auto, verleende eerste hulp en belde de hulpdiensten. 

De automobilist is door ambulancepersoneel onderzocht en met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. 

Het slachtoffer is met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.