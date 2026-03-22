Man zwaargewond bij botsing Vinkel, buurtbewoner haalt hem uit auto

Een automobilist is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing aan de Koksteeg in Vinkel. De man botste daar rond kwart voor twaalf met zijn auto op een boom naast de weg.

Een buurtbewoner die net buiten was, zag de auto met hoge snelheid vanuit de Zoggelsestraat komen en zag het vervolgens mis gaan. Hij twijfelde geen moment, haalde de bestuurder uit de auto, verleende eerste hulp en belde de hulpdiensten.

De automobilist is door ambulancepersoneel onderzocht en met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.