Massale politieachtervolging door onze provincie, Belg (21) aangehouden

De politie heeft zaterdagnacht met meerdere eenheden een Belgische automobilist achtervolgd door onze provincie. De achtervolging nam lange tijd in beslag. Uiteindelijk werd de 21-jarige Belg aangehouden.

Bij de achtervolging werden meerdere auto's en een politieheli ingezet. De achtervolging begon in België. De Belgische politie zat al geruime tijd achter de bestuurder aan toen hij bij Weert de Nederlandse grens overstak.

De verdachte reed vervolgens via Eindhoven richting Tilburg. Daar sloot de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant aan. De achtervolging werd vervolgens voortgezet via de A58 en A16 terug richting België. Daar nam de verdachte de E19 en kwam hij uiteindelijk uit in Kapellen.

Daar reed hij met extreem hoge snelheid en gevaarlijk over de weg. Hij reed onder meer tegen het verkeer in. De Belgische agenten probeerden de man te stoppen met een spijkermat, maar ook dat lukte niet.

Klapband

Vervolgens reed de man opnieuw Nederland binnen. Net voorbij Putte kreeg de auto van een klapband, waarna de bestuurder rennend vluchtte. Met hulp van de politieheli en politiehonden is hij uiteindelijk in een bos aangehouden.

De 21-jarige verdachte uit België bleek nog een gevangenisstraf open te hebben staan in België. Hij zal hiervoor worden overgeleverd.