112 boetes na filmen en fotograferen plaats ernstig ongeluk op N279

Tijdens de afwikkeling van het ernstige ongeluk dat vrijdag plaatsvond op de N279 bij Heeswijk-Dinther zijn 112 bekeuringen uitgedeeld. Dat maakte de politie Meierijstad zondagochtend bekend. Al deze automobilisten maakten beelden van de plaats van het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond kwart over negen bij de afslag Heeswijk-Dinther . Het ging mis nadat daar een auto in de sloot belandde. Een andere automobilist stopte om hulp te verlenen, maar dat werd te laat opgemerkt door het verkeer achter hem. Een vrachtwagenchauffeur kon nog net op tijd remmen, maar een automobilist en de bestuurder van een bestelbusje lukte dit niet meer. Zij botsten hard op elkaar. De ravage op de weg was groot. Van de bestelbus en de auto die achterop de vrachtwagen botsten, was weinig meer over. Daarnaast stond er nog een tweede vrachtwagen met schade verderop op de weg.

Bij het ongeluk vielen drie gewonden. Eén bestuurder werd nagekeken door ambulancepersoneel. Twee gewonden werden naar een ziekenhuis gebracht.

'Respectloos, gevaarlijk en strafbaar'

"Hulpdiensten waren druk bezig om iedereen te helpen en de situatie veilig te maken", blikt de politie terug op Instagram. "Toch vonden sommige voorbijrijdende bestuurders het nodig hun telefoon erbij te pakken om alles te filmen of foto’s te maken. Niet alleen respectloos richting de betrokkenen, maar ook gevaarlijk én strafbaar."

De politie benadrukt: "Laat je telefoon liggen, houd je aandacht op de weg en geef hulpdiensten de ruimte. Filmen tijdens het rijden levert geen views op, maar een boete van 440 euro."